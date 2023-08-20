kAmp?@E96C H66<[ 2?@E96C =2>6 %CF>A :?5:4E>6?E]k^Am
kAmp?@E96C H66<[ 2?@E96C D=:>J wF?E6C q:56? C6A@CE]k^Am
kAmp?@E96C H66<[ 2?@E96C D>2D9\2?5\8C23 2E 2 r2=:7@C?:2 >2==]k^Am
kAm*@F 42?’E 86E 2H2J 7C@> E9:D 4CF>>J DEF77 F?=6DD J@F EFC? @77 E96 %'[ E2<6 E96 2=6CED @77 J@FC A9@?6 2?5 D=66A 2== 52J @? E96 36249 7@C 2 H66< =:<6 y@6 q:56?]k^Am
kAmqFE x’> E@E2==J H@C? @FE 3J E96 ?6G6C\6?5:?8 EC@F3=6D 2?5 4C:>6D @7 %CF>A 2?5 wF?E6C]k^Am
kAm}@E9:?8 E92E 92AA6?D E@ 6:E96C @7 E96> :? 2 4@FCEC@@> >@?E9D @C J62CD 7C@> ?@H H:== 9FCE >6[ 4FE 9:89 82D AC:46D @C >2<6 >J 72>:=J D276C]k^Am
kAm(92E 4@?46C?D >6 >@C6 E92? 2?JE9:?8 ?@H 2C6 D>2D9\2?5\8C23D =:<6 E96 @?6 E92E @44FCC65 :? {@D p?86=6D =2DE H66<6?5 2E 2 }@C5DEC@> DE@C6 :?D:56 (6DE7:6=5 %@A2?82 |2==[ H9:49 >J 72>:=J 8@6D E@ 2== E96 E:>6]k^Am
kAm*@F’G6 ?@ 5@F3E D66? E96 G:56@ @C @?6 =:<6 :E \ 2 >@3\DEJ=6 C@336CJ 3J 23@FE b_ >2D<65 J@F?8 >6? H9@ D>2D9 5:DA=2J 42D6D[ 8C23 6IA6?D:G6 >6C492?5:D6 2?5 C246 @FE E96 5@@C]k^Am
kAmq6EH66? Se_[___ 2?5 S`__[___ :? >6C492?5:D6 C6A@CE65=J H2D DE@=6? 3J E96 H6==\@C82?:K65 82?8]k^Am
kAmx? 42D6 2?J 3=665:?8 962CE D6C:@FD=J E9:?<D E96J H6C6 A@@C[ 9F?8CJ 2?5 56DA6C2E6 <:5D 7C@> 2 896EE@[ E96J ;F>A65 :?E@ D6G6C2= H2:E:?8 42CD[ :?4=F5:?8 2 q|( 2?5 2 {6IFD]k^Am
kAm!@=:46 D2J E96J’C6 =@@<:?8 7@C E96 A6CAD[ H9@ C6A@CE65=J DAC2J65 E96 F?2C>65 “D64FC:EJ” >2? H:E9 362C DAC2J]k^Am
kAm~7 4@FCD6[ H6 2== <?@H E96 A@=:46 H:== 42E49 @?=J 2 76H C@336CD 2E 36DE[ 2?5 :7 E96J 5@[ E96J AC@323=J H:== ?@E 36 AC@D64FE65]k^Am
kAm$@[ =6E’D 86E D@>6 E9:?8D DEC2:89E 23@FE H96C6 x =:G6 :? r2=:7@C?:2]k^Am
kAm{@D p?86=6D :D 2=C625J 2? FC32?[ 4C:>6\C:556? 42>A8C@F?5 2?5 @A6?\2:C 5CF8 56? 7@C 23@FE fd[___ “F?9@FD65” A6@A=6 H:E9 >6?E2= @C 5CF8 AC@3=6>D] p D>2== 4@>>F?:EJ @7 E6?E A6@A=6 =:G6 3J E96 7C66H2J 6?EC2?46 92=7 2 >:=6 2H2J]k^Am
kAmp?5 ?@H x 92G6 E@ H@CCJ 23@FE >J 72>:=J 36:?8 D276 2E E96 =@42= >2==n vC62E]k^Am
kAm(6 <?@H E96 8@G6C?>6?E A6@A=6 :? 492C86 2C6 ?6G6C 8@:?8 E@ 5@ H92E :D ?646DD2CJ E@ 6?5 E96 D>2D9\2?5\8C23D 2E >2==D 2?5 q6G6C=J w:==D ;6H6=CJ DE@C6D]k^Am
kAm$@ E96 @E96C 52J x 9F>3=J EH66E65 H92E x’5 5@ :7 x @H?65 2 C6E2:= DE@C6 @C 2 >2== \ 9:C6 D64FC:EJ 8F2C5D 2C>65 H:E9 v=@4<D]k^Am
kAmx7 C@336CD 2C6 8@:?8 E@ D9@@E 362C DAC2J 2E 2 D64FC:EJ 8F2C5[ x 7:8FC6 2 8F2C5 ?665D 2 v=@4< E@ D9@@E 324<]k^Am
kAmx <?@H 9@H 9JDE6C:42= E96 >65:2 2?5 E96 =67E H@F=5 364@>6 E96 7:CDE E:>6 2 C@336C H2D <:==65 @C D6C:@FD=J H@F?565 3J 2 >2== D64FC:EJ 8F2C5[ 3FE E96 J@F?8 H@C<6CD :? E96 D>2D9\2?5\8C23 :?5FDECJ H@F=5 :?DE2?E=J 86E E96 >6DD286 2?5 AFCDF6 @E96C 42C66CD]k^Am
kAm~7 4@FCD6[ H6 H@F=5?’E 92G6 E@ C6D@CE E@ D9@@E:?8 C@336CD H:E9 v=@4<D :7 E96 4@F?ECJ’D q=24< =6256CD DE@@5 FA 7@C H92E’D C:89E]k^Am
kAmqFE E96 ~32>2D[ ~AC29[ {6qC@? y2>6D[ ':46 !C6D:56?E w2CC:D 2?5 5@K6?D @7 @E96C 8C62E q=24< 2CE:DED 2?5 2E9=6E6D 2C6 p(~{ @? E96 DF3;64E @7 D>2D9\2?5\8C23D \ 2?5 DA:?6=6DD]k^Am
kAm%96J D9@F=5 36 2== @G6C E96 >2;@C >65:2 D4@=5:?8 2?5 D92>:?8 E96 J@F?8 q=24< >6? H9@> H6 2== <?@H 7C@> E96 G:56@D H6’G6 H2E4965 >2<6 FA E96 82?8D H9@ AF== @77 E96 D>2D9\2?5\8C23D]k^Am
kAms@6D E96:C D:=6?46 >62? q=24< =6256CD DFAA@CE E96 >@3 C@336C:6Dn ~7 4@FCD6 ?@E]k^Am
kAmqFE E96J 46CE2:?=J >FDE C62=:K6 E92E E96 D>2D9\2?5\8C2336CD 2C6 5@:?8 8C62E 92C> E@ 6G6CJ q=24< A6CD@? :? p>6C:42]k^Am
kAm%96:C 3C2K6? 2?5 7C:89E6?:?8 4C:>:?2=:EJ \ H9:49 E96 49:4<6? >65:2 H@?’E A@:?E @FE :D 4@>>:EE65 AC65@>:?2?E=J 3J q=24< >2=6D \ :D 9FCE:?8 E96 4@F?ECJ’D 2=C625J DEC2:?65 C24:2= C6=2E:@?D 2?5 @?=J 4C62E:?8 >@C6 :== 766=:?8D 2?5 >@C6 H9:E6 C24:DED]k^Am
kAm%96 @E96C 52J :? 2 EH66E x 2D<65 :7 x H2D 2 C24:DE 3642FD6 x’G6 ?@E:465 E96 4@=@C @7 E96 D>2D9\2?5\8C2336CD]k^Am
kAm|J 4@?D6CG2E:G6 q=24< 7C:6?5D[ =2HJ6C {6@ %6CC6== 2?5 E2=< D9@H 9@DE s2G:5 (633[ D2:5 ?@]k^Am
kAmqFE x C62==J 5@?’E 8:G6 2 W6IA=6E:G6X :7 2?J@?6 E9:?<D x’> 2 C24:DE 7@C ?@E:4:?8 H92E :D D@ @3G:@FD]k^Am
kAm|2J36 E96 ~32>2D[ {6qC@? 2?5 @E96C q=24< :4@?D D9@F=5 ?@E:46 :E E@@ \ 2?5 E96? FD6 E96:C >@C2= 2FE9@C:EJ 2?5 >65:2 A@H6C E@ E6== J@F?8 q=24< >6? 2?5 3@JD E@ 5@ E96 C:89E E9:?8]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.