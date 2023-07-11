kAmx 92G6 ?6G6C C625 “%F6D52JD H:E9 |@CC:6” 3J |:E49 p=3@>[ H9:49 :D DEC2?86 D:?46 :E D66>D =:<6 E96 <:?5 @7 3@@< x H@F=5 =:<6] x =@G6 >6>@C:6D] x =@G6 3@@<D E92E >2<6 >6 7@4FD @? H92E C62==J >2EE6CD[ 2?5 E9:D D66>D =:<6 @?6 @7 E9@D6 3@@<D]k^Am
kAmx? :E[ p=3@> 49C@?:4=6D 9@H 96 C64@??64E65 H:E9 2 7@C>6C AC@76DD@C H9@ H2D 5J:?8 H:E9 p{$] %9:D C64@??64E:@? EFC?65 :?E@ C68F=2C %F6D52J >66E:?8D] %96 3@@< 49C@?:4=6D E9@D6 >66E:?8D 2?5 :==F>:?2E6D E96 =6DD@?D p=3@> =62C?65 7C@> 9:D 5J:?8 >6?E@C]k^Am
kAmx H2D C6>:?565 @7 :E C646?E=J H96? x 962C5 2? 6I46CAE @7 2 DA6649 p=3@> 82G6 2E w@A6 r@==686] w6 3682? E96 E2=< 3J D2J:?8 96 925 ?@E 366? 2== E92E 492C:E23=6 7@C E96 62C=J A2CE @7 9:D =:76] w6 H2D ?@E 282:?DE 8:G:?8] w6 H2D[ :?DE625[ =:<6 >2?J @7 FD H9@ 2C6 3FDJ 3F:=5:?8 2 =:76[ 2 72>:=J[ 2?5 2 42C66C] %96?[ 96 8@E :?G@=G65 H:E9 9:D @=5 AC@76DD@C]k^Am
kAmw6 ?@E65[ H96? A6@A=6 42>6 E@ D66 |@CC:6[ E96J 2=H2JD H2?E65 E@ 4966C 9:> FA] qFE E96? D@>6E9:?8 H@F=5 92AA6?] (:E9:? 2 76H >:?FE6D[ E96 4@?G6CD2E:@? H@F=5 492?86 2D 96 3682? 2D<:?8 E96> 23@FE E96:C =:76 2?5 H@C<] p? 9@FC =2E6C[ E96 G:D:E@C H@F=5 =62G6[ FDF2==J :? E62CD] p=3@> H@F=5 @7E6? 962C E96 D2>6 C67C2:?]k^Am
kAm“x 42>6 96C6 E@ 4966C 9:> FA] %96? 96 DE2CE65 2D<:?8 >6 BF6DE:@?D[ 2?5 H6 DE2CE65 C62==J E2=<:?8] q67@C6 J@F <?@H :E[ x 2> :? E62CD] *@F <?@H[ x 42>6 96C6 E@ 4966C 9:> FA[ 3FE x 2> =62G:?8 H:E9 9:> 4966C:?8 >6 FA 2?5 4@>7@CE:?8 >6]”k^Am
kAmp7E6C H:E?6DD:?8 E9:D E:>6 2?5 E:>6 282:?[ p=3@> 2D<65 |@CC:6 H9J 96 5:5 E9:D] p7E6C 2==[ 96 :D 5J:?8] %96D6 4@?G6CD2E:@?D H6C6 E2I:?8] $@[ H9J 2D< E96> 23@FE E96:C =:G6Dn (9J ?@E ;FDE C646:G6 E96 4@>7@CE 7C@> 9:D 8F6DEDnk^Am
kAm|@CC:6’D 2?DH6C H2D AC@7@F?5]k^Am
kAmw6 D2:5[ “|:E49[ H9J H@F=5 x 6G6C E2<6 7C@> A6@A=6 =:<6 E92En %2<:?8 ;FDE >2<6D >6 766= =:<6 x 2> 5J:?8] v:G:?8 >2<6D >6 766= =:<6 x 2> =:G:?8]”k^Am
kAmxE :D 2 AC@7@F?5 D6?E6?46[ @?6 E92E C@==65 2C@F?5 :? >J 9625 7@C 52JD] xE H2D ?@E E96 7:CDE E:>6 x 962C5 E9:D =6DD@?] p7E6C 2==[ y6DFD r9C:DE @?46 D2:5 E92E :E :D >@C6 3=6DD65 E@ 8:G6 E92? E@ C646:G6 Wp4ED a_ibdX]k^Am
kAmxE :D 2 =6DD@? E92E :D 62DJ E@ 7@C86E :? @FC 4@?DF>6C 4F=EFC6] (6 2C6 @3D6DD65 H:E9 82:?:?8 — 82:?:?8 >@?6J 2?5 E96 E9:?8D >@?6J 42? 3FJ[ 82:?:?8 6DE66>[ 82:?:?8 DF446DD[ 2?5 82:?:?8 A@H6C]k^Am
kAmqFE 5@6D @FC 82:?:?8 >2<6 FD 766= =:<6 H6 2C6 =:G:?8n %96 8C@H:?8 C2E6 @7 56AC6DD:@? 2>@?8 p>6C:42?D H@F=5 DF886DE :E :D ?@E] qFE H9@ ?665D DEF5:6D E@ D66 E92En p BF:4< EC:A E@ (2=>2CE W:7 E96C6 :D 2?J DF49 E9:?8X E62496D E96 D2>6 E9:?8D] $:E @? E96 36?49 :? 7C@?E @7 $F3H2J 2?5 H2E49]k^Am
kAmpD A6@A=6 7=@4< E@ 3FJ 2?5 E2<6[ 2C6 E96J <:?5n pC6 E96J 92AAJn pC6 E96J 7F== @7 ;@Jn s@ E96J =@@< =:<6 E96J 2C6 =:G:?8nk^Am
kAm!6C92AD H6 D9@F=5 =62C? 7C@> |@CC:6[ 2?5 >@C6 :>A@CE2?E=J[ y6DFD] |2J36 H6 D9@F=5 G@=F?E66C @FC E:>6 E@52J] |2J36 H6 D9@F=5 8:G6 E@ 2 8C62E 42FD6 E@52J] |2J36 H6 D9@F=5 G:D:E D@>6@?6 H9@ :D 5J:?8] |2J36 :E :D E:>6 H6 DE2CE =:G:?8]k^Am
kAm“%2<:?8 >2<6D >6 766= =:<6 x 2> 5J:?8] v:G:?8 >2<6D >6 766= =:<6 x 2> =:G:?8]”k^Am
kAm{6E’D DE2CE =:G:?8 E@52J] x 36=:6G6 :7 H6 5@[ H6 H:== 7:?5 2 36EE6C H@C=5 =67E :? @FC H2<6]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.