Riceville Elementary School
Star — Piper Arnett, Landon Brady, Kallen Brown, Graycen Deal, Lucas Hicks, Oren Kemp, Nayomi Million, Savannah Spicer
Honor — Maribel Beasley, Kinsley Frazier, Brealynn Hicks, Tyler Ingram, Lily James, McKynlee Kaeptina, Anden Layman, Jase McMinn, Bethany Murphy, Jaxon Sams, Kayden Thomas, Madison Torbett
Edgemon/Hicks
Star — Ayden Hudson, Carter Goins, Cooper Goins
Honor — Laila Kimpson, Brantley Dain, Riley Hope, Haley Mullis, Jackson Womac, Grant Guffey, Valeninta Moran, Zoey Parkinson, Gabriella Whorley, Porter Gibbins, Landen Robinson, Patrick Moore, Mason Greene, Ty Buckner, Maggie Belk
A/B Honor Roll — Anna Claire Goforth, Hayden Layman, Larry McMurray, Kaitlyn Guffey, Kaylee Robison
Mrs. Rollo
A Honor Roll — Kaylee Ricker, Jenna Steckley
A/B Honor Roll — Kaylen Ainsworth, Brayden Greene, Roman Goins, Bray Farmer, Makenna Long, Levi Lowe, Jaylin Nichols, Averlee Moses, Briley Parker, Raylyn Russell, Joe Sledge
Mrs. Trew
Star — M.J. Ball
A/B Honor Roll — Trevor Caldwell, Dakota Davis, Serenity Oman, Ishika Patel, Savanah Wilson, Khloe Wiseman
5th Grade
A Honor Roll — Lily Arwood, Stormie Breeden, Zac Brown, Erica Bunch, Bella Frank, Maddox Frazier, Addy Million, Maddy Million, Kaylee Owen, Derek Ramey, Jax Rollo, Carson Wade, Lela Womac
A/B Honor Roll — Lily Belk, DJ Bonner, Braylon Burgess, Zoey Floyd, Jayden Gaddis, Brody Garrison, Malachi Green, Allie Hicks, Norah Littrell, Ava Long, Carson McDaniel, Dalyn McDaniel, Dax Pennington, Amelia Scheetz, Willow Smith, Makenna Tipton, Kaytianna Wardlow
A/B — David Aguirre, Kaden Brown, Lyla Dunlop, Payton Edick, Jaxon Gonzalez, Eli Hope, Asher Kemp, Kyndall King, Fender Lawson, Medoly Peck, Makenzie Riden, Brodie Rogers, William Sisson, Dreydon Wilkins
A/B — Sierra Cook, Jordon Lu, Khloie True, Henry Cook, Ametria Ellison, Kayleigh Teague, Karrera Hixson, Micheal Toler, Rylan Wilkins, Jaime Medina-Castillanos, Jaxon Hope, Kayley Burgess, Spartan Lyle, Jasmin Williams, Saul Savage, Koby Cook
A/B — Cadence King, Cadin Hawkins, Luke Brown, Andrew Pennington, Breyonna Billups, Betty Parrish, Kolby Lovingood, Zak Derrick, Jayden Brown, Avangelee Behm, Ayden Plemons, Angela Layman, Jacquez Williams, Liana Roman, Gena Stevenson, Skyler Buckner, Kallie Maddox, Kalli Elliott, Katelyn Edmonds, Caleb Wade, Kela Compton, Miracle Johnson, Lochlan Ward, Caleb Bice
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